Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak
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Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak

09.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:02

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkacak.

Bloomfield Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Sivasspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Kovid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta 6 puanla 3. sırada

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.

Grupta 6. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle Açıklaması

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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