Sivasspor, Türkiye'ye 600 puan kazandırdı
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Sivasspor, Türkiye'ye 600 puan kazandırdı

Sivasspor, Türkiye'ye 600 puan kazandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçlarla UEFA ülke sıralamasında Türkiye'ye 600 puan kazandırdı.

DG Sivasspor, Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçlarla UEFA ülke sıralamasında Türkiye'ye 600 puan kazandırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla geçmişti. 3. elemede ise ilk sınavında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, hem bu sezon Avrupa'da 3'te 3 yaptı hem de bu sezon Avrupa'daki başarısıyla ülke puanına toplamda 600 puan kazandırdı.

Türkiye 17. sırada

Sivasspor, genel sıralamada 22.000'le 17. sıradaki Türkiye'nin bu sezon elde ettiği 1.600 puanın 600'üne katkı sağladı. Kalan 1.000 puanının 800'ü Beşiktaş; Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kaldığı için bonus olarak yazılırken, 100'er puan da Trabzonspor'un Molde, Galatasaray'ın da Johnstone beraberlikleriyle kazanıldı. - SİVAS

Sivasspor, Türkiye'ye 600 puan kazandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.
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