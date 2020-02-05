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Sivasspor, Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya gitti

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'a konuk olacağı çeyrek final ilk maçı için bu kente gitti.

05.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:16
Sivasspor, Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya gitti

Demir Grup Sivasspor, Ziraat 'nda yarın Antalyaspor'a konuk olacağı çeyrek final ilk maçı için bu kente gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamlayıp, hava yolu ile Antalya'ya gitti ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Kaynak: AA
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