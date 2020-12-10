Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım
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Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım

10.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:30
Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv ile İsrail'de karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv'e konuk oluyor. İsrail'de oynanan ve saat 23.00'te başlayan mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçı için İsrail'de. Grupte 6 puanı bulunan Sivasspor, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

Kırmızı-beyazlı ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri devam eden teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı oyuncular kafilede yer almıyor.

MAÇ ÖNCESİ 3 VAKA

Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.

İŞTE İLK 11'LER

MACCABI TEL AVIV: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen.

D.G. SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Kayode, Yatabare.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma Letonyalı hakem Andris Treimanis'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Sivasspor'da Kayode sol kanattan ceza sahasına girmeye çalıştı ama rakibi izin vermedi.

Dakika 17: Maccabi'de savunma arkasına sızan Kandil kendisine atılan pasa yetişemeyince top auta çıktı.

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