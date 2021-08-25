Sivasspor tur atlar mı, nasıl tur atlar? Sivasspor Avrupa Konferans Ligi maçında Kopenhag'ı elemek için kaç kaç yenmesi gereklidir?

Temsilcimiz Sivasspor bu hafta Kopenhag ile rövanş maçında karşılaşacak. Sivasspor ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Bu maçta ise tur atlaması için mutlaka yenmesi gerekmektedir. İzleyiciler Sivasspor'un Kopenhag karşısında tur atlama ihtimallerini merak etti. Sizler için kısaca maçın analizini ve Sivasspor nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım. Haberler.com'un sizin için hazırladığı analizler haberimizde...

26 Ağustos UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme rövanş maçları oynanacak. 4 temsilcimizin de maçları olacak. En merak edilen konulardan birisi de Sivasspor turu geçer mi nasıl tur atlar sorusu oldu. Peki, Sivasspor nasıl tur atlar? Sivasspor UEFA maçında Kopenhag'ı elemek için maç sonucu kaç kaç bitmesi gerekiyor? Tüm ihtimaller ve olasılıklar! Sivasspor tur atlar mı? Kopenhag'ı elemesi için maçı kaç kaç kazanması gerekiyor. Beraberlikle tur atlar mı? En az kaç farkla maçı kazanması gerekli? Şimdi tüm olasılıkları birlikte inceleyelim...

SİVASSPOR UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme rövanş maçı yarın yani 26 Ağustos Perşembe saat 20:00 'da başlayacaktır. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

SİVASSPOR İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sivasspor ilk maçında 2-1 mağlup olmuştu.

SİVASSPOR TURU NASIL GEÇER? (TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR)

Haberler.com 'a özel matematiksel analiz yazımıza hoş geldiniz. Bu yazıda Sivasspor'un tur atlama ihtimallerini kısaca paylaşacağız. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Öncelikle şunu belirtmiş olalım. Deplasman golü kuralı kaldırıldı. Bu bakımdan tur atlama için deplasman golü hesabı yapmamıza gerek kalmayacak. İlk maç 2-1 Kopenhag'ıngalibiyeti ile bitmişti. Yani Sivasspor 2-1 yenilmişti. Şimdi bu sonuca göre Sivasspor'un tur atlama ihtimallerine bakalım: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

- Sivasspor eğer yenilirse maalesef elenmiş olacak.

- Aynı şekilde temsilcimiz berabere kalırsa yine elenmiş olur.

- Sivasspor eğer yenerse 2 farklı durum ortaya çıkıyor . Şimdi şöyle, deplasman kuralı kaldırıldığı için Sivasspor 1 farkla kazanırsa maç uzatmaya gider.

Yani bu duruma göre Sivasspor;

1-0

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

vb. gibi skorlarla Kopenhag'ı yenerse maç uzatmalara gider. Çünkü deplasman golü, rövanş golü kuralı kaldırıldı . Yani toplam atılan gollere bakılacak. Deplasman vs. önemi kalmadı.

Diğer durum ise Sivasspor'un farklı galibiyet almasıdır.

Sivasspor;

2-0

3-1

3-0

5-0

4-1

5-2

6-3

vb. gibi 2,3,4,5 ve daha fazla farkla rakibini yenerse bu durumda Sivasspor kesinlikle tur atlamış olur. Yani eğer 1 farkla Kopenhag'ı yenerse maç uzatmalara gider. Ama 2 ve daha fazla fark ile maçı yenerse Sivasspor tur atlayan taraf olur.