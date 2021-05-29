Sivasspor, Troy Deeney'e teklif götürecek
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Sivasspor, Troy Deeney'e teklif götürecek

Sivasspor, Troy Deeney'e teklif götürecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen 32 yaşındaki santrfor Troy Deeney'e teklifte bulunacak.

DG Sivasspor, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen 32 yaşındaki santrfor Troy Deeney'e teklifte bulunacak.

Yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, İngiltere 2. Lig ekibi Watford'da oynayan ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki forvet Troy Deeney ile temasa geçti. Deeney ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas ekibi, İngiliz oyuncuya teklif götürecek.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kariyerinde 414 maça çıkan ve 141 gol atan Troy Deeney, 52 kez sarı kart görürken, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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