Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı.

Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.