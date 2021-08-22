SPOR Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazırSİVAS (DHA) - Süper Lig'de sezonunun 2'nci hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

SİVAS (DHA) - Süper Lig'de sezonunun 2'nci hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım, idmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı