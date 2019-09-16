Sivasspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta

Süper Lig 2019-2020 sezonunun 5. hafta maçında 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

16.09.2019 21:02
Sivasspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta

Süper Lig 2019-2020 sezonunun 5. hafta maçında 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.


Bilet fiyatları ise şöyle:


1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL, Misafir tribünü ise 17,5 TL. - SİVAS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.