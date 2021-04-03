Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 32. haftasında 0-0 sona eren Trabzonspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 32. haftasında 0-0 sona eren Trabzonspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın başlarında iyi oynadıklarını, güzel şeyler yaptıklarını dile getiren Çalımbay, "Geneline baktığımız zaman güzel pozisyonlar yakaladık, son paslarda biraz dikkatli olsaydık rahatlıkla galibiyetle ayrılabilirdik." dedi.

Çalımbay, her iki ekibin de galibiyet için oynadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle ikinci yarının başında güzel pozisyonlarımız vardı. Maçın başlarında da pozisyonlarımız vardı. Ben takımımdan, oyun disiplininden memnunum. Tek eksik, oyunu skora yansıtamadık. Bizi tek üzen o, onun dışında bir şey yok. Şimdi kalan maçlarımız var. Bizim de puana, puanlara ihtiyacımız var. Kalan 10 maçı da en iyi şekilde bitirip, ligi de iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri sıkıntılar yaşamış bir takımız. Bu sıkıntıları aşıp buralara geldik ama daha iyisini de yapabileceğimize inanıyorum. Çok iyi bir takımız var. Gerçekten hepsi örnek ve disiplinli oyuncularımız var. Onlarla güzel şeyler yapıyoruz. Önemli olan bu yakaladığımız istikrarı ligin sonuna kadar devam ettirmek. Tek amacımız Sivas'ın bu seneyi iyi bir yerde bitirmesi."

Çalımbay, karşılaşmanın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Ali Şaşal Vural'ın parmağında çıkık oluştuğunu ancak gelecek hafta oynayabilecek durumda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya