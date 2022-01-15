Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı! - Haberler Spor
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Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı!

Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasında ortaya ilginç kareler çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan Sivasspor- Trabzonspor karşılaşmasında ortaya ilginç kareler çıktı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle futbolcular ve hakemler maç esnasında saha çizgilerini kestirmekte zorlanırken saha çizgileri görevliler tarafından sık sık temizlendi. Görevliler tarafından saha çizgileri temizlenirken maç bir süre durdu. Hakem Mete Kalkavan ise iki takımın futbolcularını yanına çağırarak daha dikkatli olmalarını istedi. - SİVAS

Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı!

Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı!

Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı!

Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı!

Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı!

Sivasspor-Trabzonspor maçında yoğun kar yağışı!

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasında ortaya ilginç kareler çıktı.

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