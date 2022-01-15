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Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı

Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor- Trabzonspor karşılaşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anıldı. Maçın 6. dakikasında Sivassporlu Ahmet Oğuz topu dışarı attı, oyun durdu. Alkışlar ve dualar Ahmet Çalık için yükseldi.

Ahmet Çalık anısına oyun durdu, tüm stat hayatını kaybeden genç futbolcuyu alkışlayarak andı. Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı, hakem Mete Kalkavan ve bazı futbolcular Ahmet Çalık için dua etti.

Sivasspor tribünlerinden de Ahmet Çalık için tezahürat yapıldı. Bir dakikalık aranın ardından Trabzonsporlu oyuncuların topu Sivasspor'a geri göndermesiyle maç tekrar başladı. - SİVAS

Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı

Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı

Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı

Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı

Sivasspor-Trabzonspor maçında Ahmet Çalık anıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anıldı.

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