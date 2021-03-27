Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

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Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve salonda çalışan Fayçal Fajr yer almadı. 

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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