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Sivasspor-Trabzonsopor maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor-Trabzonsopor maçının biletleri satışa çıktı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Bilet fiyatlarının, 1. kategori (VIP) 70 lira, 2. kategori (maraton) 50 lira, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 25 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

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