Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından el topu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla idmanı sürdürdü.

Futbolcular, son bölümde ise üç grup halinde yarı sahada yapılan maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampından dönen Samba Camara, Casimir Ninga ve hafif sakatlığı geçen Mustapha Yatabare de yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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