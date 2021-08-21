Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
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Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Trabzon'a gidecek.

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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