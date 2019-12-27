Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Tek hedefimiz Göztepe maçını kazanmak"

27.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:34

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, taraftarları önünde Göztepe maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Göztepe maçında en büyük destekçilerinin taraftar olacağını belirtti.

Göztepe karşılaşmasının çok önemli ve final niteliğinde olduğunu dile getiren Çalımbay, "Ters ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunun da farkındayız. Zaten lige baktığınızda bir sürü sürpriz maçlar olduğunu görüyoruz, sürpriz sonuçlar yaşanıyor. Onun için de bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sahamızda hiç oyundan kopmadan, mücadele ederek hep maçı yaşayarak bitirmemiz gerekiyor. Tek hedefimiz taraftarımızın önünde Göztepe maçını kazanmak." diye konuştu.

Ligin son maçlarının çok tehlikeli olduğunu aktaran Çalımbay, "Bu maçtan sonra tatil başladığı için futbolcuların bazılarının kafaları başka yerde olabilir. Onları da sürekli ikaz ediyoruz. Bu maçın önemini tüm arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Ben arkadaşlarıma çok inanıyor ve güveniyorum. Sezon başından bu zamana kadar mükemmel bir grafik çizdik. Mükemmel işler yaptık. En son maçımızı da inşallah en iyi şekilde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"VAR'dan herkes mağdur"

VAR'ın iyi kullanıldığı zaman çok güzel olduğunu belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hakem arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor ama bazen de küçük aksilikler çıkıyor. Biz de çok mağdur olduk. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında yan hakem ofsayt kaldırıyor ama orta hakem gol sayıyor. Yapacak bir şey yok. Bağırsan, çağırsan bir sonuç elde etmemiz mümkün değil. Bence devre arası onu çözeceklerine inanıyorum. Her türlü tedbirleri alacaklarına, ikinci yarıya bambaşka bir şekilde başlanacağına inanıyorum. Belki de en çok mağdur olan takımlardan biri biziz. Bizim bir penaltımız yok. Penaltı pozisyonumuz mu yok, var. Verilmeyen penaltılarımız var. Yapacak bir şey yok. VAR'ı bence iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Benim savunduğum tek şey, VAR'ın başındakilerin fahri hakem olmaması."

"Transfer raporunu yönetime verdim"

Transfer listesini yönetime verdiğini dile getiren Çalımbay, "Çok transfer yapmayacağız. Bizim yapacağımız 2-3, belki 4 transfer var. Onun dışında öyle büyük paralar verip oyuncu almayacağız. Öyle bir düşüncemiz de yok. Mevcut kadromuzu kesinlikle bozmak istemiyorum. Kupada ve ligde gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.



Antrenmana sakatlıkları bulunan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka katılmadı.

Kaynak: AA