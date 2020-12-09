Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Takımıma sonuna kadar güveniyorum"
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Takımıma sonuna kadar güveniyorum"

09.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:04
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda oynayacakları maçta takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda oynayacakları maçta takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi.

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina süreci devam eden Çalımbay, AA muhabirine, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gidişatlarını belirleyecek Maccabi Tel-Aviv karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Takım olarak gruptaki son maçlarında ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini belirten Çalımbay, sakatlıklar ve Kovid-19 nedeniyle bu sezon birçok karşılaşmaya eksik kadrolarla çıktıklarına dikkati çekti.

Çalımbay, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde ideal kadroyla maçlara çıkamadıklarından yakınarak, "Ligde deplasmanda hiç mağlup olmadık. Kendi sahamızda da eksikler ve bazı sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşadık. Buna rağmen takımın morali genel olarak iyi. Daha da iyi olacağız." dedi.

"Ülkemiz için elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki yol haritalarını Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın belirleyeceğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Takımıma sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Sakatlık olmadan tam kadro oraya gidebilirsek Maccabi Tel-Aviv karşısında şansımız daha fazla olur. Bizim tek sıkıntımız ideal kadromuz ile bir defa olsun sahaya çıkamamak. Takımdaki tek sıkıntı bu, başka bir şey yok. Ülkemiz için elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz. Sivasspor her zaman güzel şeyler yaptı, inşallah bu sene de aynısını yapacağız."

Rıza Çalımbay, takımdaki Kovid-19 vakalarına da değinerek, "Bu salgın çıktığı günden bu yana her şeye çok dikkat ettik. Maalesef salgın gelip bizi de buldu. Sadece bizde değil, her takımda da var. Biz her zaman gerekli tedbirleri sonuna kadar aldık almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Bloomfield Stadı'nda yarın saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada, grupta 6 puanla 3. sırada yer alan Sivasspor, 2. sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi durumunda son 32 turuna kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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