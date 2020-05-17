Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Liglerin başlatılması bence çok büyük yanlış"
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Liglerin başlatılması bence çok büyük yanlış"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonunun 12 Haziran'da başlatmayı kararlaştırdığı Süper Lig'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tamamen bitmeden oynatılmasının çok büyük yanlış olduğunu belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Liglerin başlatılması bence çok büyük yanlış'
17.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:03

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonunun 12 Haziran'da başlatmayı kararlaştırdığı Süper Lig'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tamamen bitmeden oynatılmasının çok büyük yanlış olduğunu belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, futbolcuların kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalara devam ettiğini aktardı.

Bu süre zarfında hiçbir oyuncunun tam olarak hazır olamayacağının altını çizen Çalımbay, "Futbolculara 60 güne yakın izin verildi, kimse istediği antrenmanları yapamadı. Bu yüzden sporcuların hazırlanması çok zor, vakalar ve risk devam ederken liglerin başlatılması bence çok büyük yanlış." ifadelerini kullandı.

Riske girmek istemediklerine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Risk tamamen bittikten sonra futbol oynanması gerekiyor. Önemli olan insan sağlığı. Futbolda temassız oynama gibi şansın yok. Antrenmanlarda bile ister istemez temas oluyor. Risk ve vaka varsa bence oynanmaması gerekiyor. Birkaç vaka varken, maçları iptal ettik. Şimdi vakalar varken maçları oynatmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olsun, Bilim Kurulumuz olsun, mükemmel çalışıyorlar. Güzel bir gidişat var. Futbolu bu riske katmak çok doğru değil."

"Sporcuların yüzde 90'ı tedirgin"

Çalımbay, sporcuların yüzde 90'ının tedirgin olduğunu ve oynamak istemediğini vurguladı.

Liglerin başlatılmasına karar verilirken hiçbir teknik adamdan fikir alınmadığını belirten Çalımbay, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile telefonla görüşme yaptığını aktardı.

Çalımbay, hafta içinde birçok futbol kulübünde Kovid-19 vakasına rastlanıldığını hatırlatarak, "Ligler eylül ayında başlayabilirdi. Ligden önce 8 maç oynanabilirdi, yüzde yüz çözüm bulunabilirdi. Sıkıştırıp oynatmak doğru değil. Akıllı bir şekilde karar vermemiz gerekiyor. Ligde en avantajlı takımlardan birisiyiz. Biz de lig oynansın istiyoruz ama riskin az olduğu dönemde maçlar başlasın." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Liglerin başlatılması bence çok büyük yanlış'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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