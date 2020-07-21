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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Şampiyonluğa değer şeyler yaptık" - SİVAS

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Süper Lig'deki performansından memnun olduğunu aktararak, şampiyonluğa değer şeyler yaptıklarını belirtti.

21.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:18

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Süper Lig'deki performansından memnun olduğunu aktararak, şampiyonluğa değer şeyler yaptıklarını belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 33. haftasında sahalarında Gençlerbirliği'ni yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde son haftaya girildiğini ve son maçın her zaman zor geçtiğini aktaran Çalımbay, "Eğer konsantre olmaz ve kendini vermezsen son maç her zaman tehlikelidir, Göztepe maçında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Takımda çok fazla sakat sporcu var. İnşallah o arkadaşlarımız da maç gününe kadar iyileşir. Yoksa yine eksik kadro ile gitmek zorunda kalacağız. Ne olursa olsun o maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca takımlarını destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız mükemmeldi. Büyük destek verdiler. Başta Valimiz Salih Ayhan olmak üzere, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hepsinin büyük katkısı oldu, herkes çok güzel şeyler yaptı. Bulunduğumuz konum gerçekten çok iyi bir konum şartlarımıza baktığımız zaman. Bana göre şampiyonluğa değer şeyler yaptık. Göztepe maçını kazanarak bunu taçlandırmamız lazım. Gençlerbirliği maçı öncesi takıma, 'Bu maçı kazanırsanız Avrupa'ya gitmiş bir takım olarak soyunma odasına geleceksiniz.' dedim ve öyle de geldiler. Göztepe maçını kazanarak yerimizi korumamız lazım."

Göztepe maçından sonra ligdeki sıralamanın belli olacağını kaydeden Çalımbay, "Tüm sonuçlara rağmen Avrupa'ya giden bir Demir Grup Sivasspor var. Bu, önemli bir başarı." açıklamasında bulundu.

Çalımbay, başarılı bir sezon geçirmelerinde en büyük payın yönetime ait olduğunu belirterek, Sivasspor yönetiminin kısıtlı bütçesine rağmen güzel işler başardığını ifade etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Şampiyonluğa değer şeyler yaptık' - SİVAS

Kaynak: AA

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