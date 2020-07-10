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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından galip ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:
10.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:02

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından galip ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 31. haftasında sahalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybettiklerini anımsatarak, karşılaşmada çok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini aktardı.

Ligdeki en zor maçların küme düşmeme mücadelesi gösteren takımlarla olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Herkesin favori dediği maçlar değişik şekilde bitebiliyor. Onun için maalesef maçın ilk yarısında istediğimiz şekilde oynayamadık ama ikinci yarı gerçekten iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreç geçirdiklerine dikkati çeken Çalımbay, "Şimdi kalan 3 maç var. Şu anda baktığımızda üçüncüyüz. Ligi iyi bir yerde bitirmek için her şey bize bağlı." açıklamasında bulundu.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Onlar için de önemli bir maç. Onlar da yaklaşmak ve potaya girmek istiyor. Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor, başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz, zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz. Ligde zaten sıradan takım kalmadı, her maç zor. Fenerbahçe maçında bütün arkadaşların artık kendisini vermesi gerekiyor. Bunların hepsini her maç söylüyoruz arkadaşlara ama bazen istediklerimiz olmuyor. Bu maçta her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu maç bizim için belki de bu sezonun en önemli maçı. İnşallah futbolcularımız da farkındadır."

"İdeal 11'imizle sahaya çıkamadık"

Sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadıklarını belirten Çalımbay, oyuncularda bir bıkkınlık ve bezginlik olduğunu anlattı.

Kırmızı-beyazlı ekibin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Çalımbay, "Biz kimsenin beklemediği şeyleri yaptık. Bizim kadromuz öyle geniş bir kadro değil. Bizden 2-3 tane oyuncu sakatlandığında çok etkileniyoruz. Örneğin Hakan Arslan'ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi. Elimizdeki imkanlarla buraya kadar çok iyi bir şekilde geldik." ifadelerini kullandı.

Takıma destek veren taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu sürece kadar sahamızda hiç maç kaybetmiyorduk. Bundaki en büyük etken tabii ki taraftardı, taraftarsız oynamak hakikaten bizim için çok dezavantaj oldu. Gerçekten onların desteği muhteşemdi. Şimdi biz onlarla buluşamıyoruz, göremiyoruz. Onlar da bize destek veremiyorlar ama yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldiysek, başarılı bir grafik yakaladıysak en büyük pay sahiplerinden bir tanesi muhteşem taraftarımızdı. Son maçlarımız seyircili oynanacak denmişti ama oynanması biraz zor galiba."

Kaynak: AA

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