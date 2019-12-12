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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Tek isteğimiz mağdur edilmemek"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada hakem hatalarıyla mağdur edilmek istemediklerini söyledi.

12.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:05
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay:

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , ligde ile oynayacakları karşılaşmada hakem hatalarıyla mağdur edilmek istemediklerini söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor ile Fenerbahçe maçının kritik ve herkesi ilgilendiren bir maç olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Tek isteğimiz mağdur edilmemek"
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