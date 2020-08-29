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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: 'Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu'

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: 'Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu'
29.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:15

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Bolu kampının çok iyi geçtiğini ve takımın mükemmel çalıştığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Zaman zaman sakatlıklar yaşasak da hiçbir zaman kopmadık ve mükemmel bir şekilde kampımız devam ediyor. Son 2 günümüz. Ardından İstanbul'da, Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı The Land of Legends turnuvasına katılacağız. Önemli bir turnuva olacak. Takıma yeni katılan arkadaşlar için de iyi olacak. Bu turnuvada skor bizim için önemli değil. Bütün oyuncuları oynatacağız. Önemli olan maç temposunu kazanmak. Bizim için en önemli maç ligin ilk haftasında karşılaşacağımız Alanyaspor maçı. Şu ana kadar yapılan transferler gayet iyi. Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız. Onları da en kısa sürede bitirmemiz lazım."

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunu değerlendiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacak. Milli takımı Sivas'ta ağırlayacak olmaktan dolayı mutluyuz. Geçen sezon Türkiye'de en çok yerli oyuncu oynatan takım bizdik. Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Bunun kararını verecek olan neticede Şenol Güneş hoca ama geçen sezon ki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu. Gerçekten üzüldüm. Yüzde yüz olması gereken arkadaşlarımız vardı. Şenol hocaya saygımız sonsuz ama bizden birilerinin olması Sivasspor açısından, Sivas açısından mükemmel olurdu."

Kaynak: Hürriyet

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