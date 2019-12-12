Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:22
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çalımbay, kategorisinde Sergen Sezgin "Şehitlere Saygı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli çalışmasına oy kullandı.

Çalımbay, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu söyleyerek, AA'nın düzenlediği etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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