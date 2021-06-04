Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yoluna devam edecek

Sivasspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Sivasspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Öte yandan Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sivas Numune Hastanesinde aşı olan Çalımbay'a, Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde