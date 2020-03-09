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Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor

Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı.

09.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:02
Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.


Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.


Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.


Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. - SİVAS

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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