Sivasspor taraftarlarında büyük coşku
Haberler » Güncel » Sivasspor taraftarlarında büyük coşku - Haber

Sivasspor taraftarlarında büyük coşku

Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü.

15.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:05
Sivasspor taraftarlarında büyük coşku

Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı 'na coşku içerisinde yürüdü.

Yüzlerce Sivassspor taraftarı saat 16.30'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi Tarihi Kent Meydanı Kongre Müzesi Bahçesi'nde toplandı. Yüzlerce taraftar tezahüratlar ile alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Taraftarlar zirve mücadelesinde Sivasspor'un, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağını söylediler.

(Veysel Korkmaz - Bora Kara/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler