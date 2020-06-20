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Sivasspor taraftarı, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrılmasını istemiyor

Taraftarlar üzerinde yapılan geniş kapsamlı bir ankette, Sivassporlu taraftarlar Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrılmasını istemediklerini belirtti.

Sivasspor taraftarı, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrılmasını istemiyor
20.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:19

Taraftarlar üzerinde yapılan geniş kapsamlı bir ankette, Sivassporlu taraftarlar Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrılmasını istemediklerini belirtti.

Büyük Sivas Haber Medya Grubu tarafından internet kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir ankette katılımcılara Sivasspor soruldu. IP kontrollü ankette katılımcıların yüzde 95'ini erkek taraftarlar oluşturdu. Katılımcıların yüzde 42.1'inin yaş aralığı ise 26-35 grubundan oluştu. Katılımcıların yüzde 83.3'ü Sivasspor taraftarı olduklarını belirttiler.

Ankette en çok dikkat çeken soru ise Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrılmaları konusu oldu. Taraftarlara her iki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmalarını isteyip etmedikleri soruldu. Taraftarların yüzde 48'i her iki futbolcunun da takımda kalmasından yana oy kullandı. Diğer taraftarların küçük bir bölümü gitmelerini istedi. Tarafsız kalanlarda oldu.

En çok destek sorusundan Ayhan çıktı

Sivasspor'a en çok hangi yöneticinin destek verdiği sorusunda ise katılımcıların yüzde 77,4'ü Sivas Valisi Salih Ayhan'ın ismini verdi. Bu soruda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise sınıfta kaldı. Ankette katılımcıların yüzde 95.6'sı bu sezon Sivasspor'u başarılı bulduklarını belirtti. Yüzde 84.5'i Mecnun Otyakmaz'ı başarılı bulduklarını belirtti. Yüzde 96.8'i ise Rıza Çalımbay'dan memnun olduklarını ifade etti.

Kulübün başarılı bulunmadığı tek alan ise alt yapı oldu. Katılımcıların yüzde 82.1'i alt yapıdan futbolcu yetişmediğini düşünürken yüzde 60'ı kulübün altyapıya gereken önemi vermediğini ifade etti. Ankete göre Sivassporlu taraftarların yüzde 91,2'si Sivasporun hakem hatalarından dolayı puan kaybettiğine inanıyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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