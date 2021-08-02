Sivasspor'dan Dinamo Batum maçı için Gürcistan'a gitmek isteyen taraftarlara uyarı Açıklaması
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Sivasspor'dan Dinamo Batum maçı için Gürcistan'a gitmek isteyen taraftarlara uyarı Açıklaması

Sivasspor'dan Dinamo Batum maçı için Gürcistan'a gitmek isteyen taraftarlara uyarı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batum ile deplasmanda oynayacakları maça kırmızı-beyazlı taraftarların kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batum ile deplasmanda oynayacakları maça kırmızı-beyazlı taraftarların kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor ile Dinamo Batum arasında 5 Ağustos Perşembe günü Gürcistan'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçına çok sayıda taraftarın gelmek için talepte bulunduğu belirtildi.

UEFA İcra Komitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları çerçevesinde maçlarda konuk takım taraftarlarına izin vermediğinin aktarıldığı açıklamada, "Elimizde olmayan sebeplerden dolayı taraftarlarımızın bu maçta yer alamayacağını ve buna istinaden taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon içerisine girmemesini önemle rica ederiz. Gürcistan deplasmanına gelemeyecek tüm taraftarımızı 12 Ağustos'ta sahamızda oynayacağımız rövanş maçına bekler, taraftarımızın coşkuyla takımımızı desteklemesini dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor'dan Dinamo Batum maçı için Gürcistan'a gitmek isteyen taraftarlara uyarı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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