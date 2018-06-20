Sivasspor, Tamer Tuna ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Gurp Sivasspor daha önce ön protokol imzaladığı Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Demir Gurp Sivasspor daha önce ön protokol imzaladığı Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
41 yaşındaki Tamer Tuna, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev almıştı.
İŞTE SİVASSPOR'UN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Sivasspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
"41 yaşındaki Tamer Tuna Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon Göztepe'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibimizde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz."
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HEM TAMER TUNA YA HEM DE SİVAS SPORA HAYIRLI OLUR İNŞALLAHCevap Yaz 1 Yayından Kaldır