Sivasspor tam kadro çalıştı DG Sivasspor, bu akşam takım halinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

DG Sivasspor, bu akşam takım halinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

DG Sivasspor, 12 Haziran'da yeniden başlaması beklenen Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. 9 Mayıs'ta gruplar halinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde antrenmanlarına başlayan Yiğidolar, bu akşam saat 17.30'da takım halinde ilk çalışmasını yaptı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma ve topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İHA