Sivasspor tam kadro çalıştı
DG Sivasspor, bu akşam takım halinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
22.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:15
DG Sivasspor, bu akşam takım halinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
DG Sivasspor, 12 Haziran'da yeniden başlaması beklenen Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. 9 Mayıs'ta gruplar halinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde antrenmanlarına başlayan Yiğidolar, bu akşam saat 17.30'da takım halinde ilk çalışmasını yaptı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma ve topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - SİVAS
Kaynak: İHA