Sivasspor Taktik Çalıştı

Süper Lig'in 5. haftasınde deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programların yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



Antrenmanda Auremir Dos Santos takımdan ayrı düz koşu yaparken, Vitaly Dyakov, Muhammet Demir ile John Boye çalışmalarda yer almadı.



Kırmızı-beyazlı ekibimiz yarın saat 17.00'de kulüp tesislerinde U-21 takımı ile antrenman maçı yapacak. Mücadele basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek. - SİVAS