Sivasspor Takım Otobüsü Yeniden Tasarlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un takım otobüsü yeniden tasarlandı.

Sivasspor Takım Otobüsü Yeniden Tasarlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un takım otobüsü yeniden tasarlandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin takım otobüsü komple boyanırken dış tasarımı da yeniden düzenlendi. Demir Grup Sivasspor logosu tasarım içinde yer alırken beyaz formada sadelik ön plana çıkartıldı. Otobüsün arka kısmında Sivas silüetine ve yan kısımlarında ise resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarına da yer verildi.

Tüm bakımlarının yaptırıldığı takım otobüsü kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezona başlamasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak. - SİVAS

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