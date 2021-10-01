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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor.

Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri
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