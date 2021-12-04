Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Ligin 14. haftasında sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Sivasspor, 15. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.
Kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarısı golsüz berabere sona eren maçın 53. dakikasında Kerem Atakan Keskin'in ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maç öncesi ligde 16 puanla 14'üncü sırada bulunan Sivasspor, bu sonuçla puanını 19'a çıkardı.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri