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Sivasspor, sponsorluklarını yeniledi

Sivasspor, isim ve forma sponsorluğu konusunda Demir Grup ve Marmara Group ile yeniden sözleşme imzaladı.

Sivasspor, sponsorluklarını yeniledi
15.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:27

Sivasspor, isim ve forma sponsorluğu konusunda Demir Grup ve Marmara Group ile yeniden sözleşme imzaladı.

Yeni 4 Eylül Stadı Basın Toplantısı odasında düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, sponsor firma yetkilileri ile yöneticiler katıldı. Demir Grup yıl daha isim sponsoru olurken, formanın ön ve sırtına da reklam sponsoru oldu. Marmara Group ise formanın kolunda yer alacak.Törende konuşan Sivasspor Başkan Otyakmaz, kulüp için gurur duyulacak bir gün olduğunu söyledi. Ekonomik olarak zor geçilen bir dönemde, sponsorlardan destek görmeye devam ettiklerini belirten Otyakmaz, "Bu bizler için gurur verici bir olay. Çok zor günlerimizde dahi Demir İnşaat'ın bizleri yalnız bırakmamış olması bizler için çok sevindirici. 3 yıldır vermiş olduğu destek neticesinde takımımız bu sene ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Demir Grup ve Marmara Group'a vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Sivasspor, Süper Lig'e çıktığı günden itibaren şehrimize büyük bir heyecan yaşatan, şehrimizin tanıtımına, ekonomisine sosyal hayatına her açıdan büyük katkı sağlayan bir değerimizdir. Son yıllarda sponsorlarımızın, işadamlarımızın, Sivas'a sahip çıkan işadamlarınızın desteği ile birlikte inşallah çok daha iyi bir noktaya geleceğiz" dedi.Vali Salih Ayhan ise, "Sivasspor, Sivas'ın markası, bu marka değerini muhafaza etmek de hepimizin görevi. "2019-2020 sezonunda Süper Lig'de hakikaten güzel başarılar, güzel hikayeler yazdı. ve Bugün Sivasspor sezon başında arzu ettiğimizden daha yüksek performans göstererek Avrupa yolunu açtı. Sivas'ta yapılan bir ankette marka değeri en yüksek olan kişi kurum nedir denilince, Sivasspor gelir. Dolayısıyla Sivasspor'a yapılan her destek hiç bir zaman boşa gitmez" diye konuştu.Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ise sponsorlukta 4'üncü yıllarına girdiklerini belirterek, "Başkan olduğu müddetçe de biz buradayız dedik. Bu sene 4'üncü senemiz. Güzel bir başarı elde ettik. Bu başarıların devamı olacak" ifadelerini kullandı. 

Marmara Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Bağce ise, "Sivasımızın başarısı için her zaman yardımcı olacağız. Çok güzel bir sezon geçirdik. İnşallah bundan sonra çok daha yükseklere çıkarak bunu taçlandıracağız" dedi.

- Sivas

Kaynak: DHA

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