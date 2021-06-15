Sivasspor, sözleşmesi sona eren Samassa ile yollarını ayırdı
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Sivasspor, sözleşmesi sona eren Samassa ile yollarını ayırdı

Sivasspor, sözleşmesi sona eren Samassa ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren Mamadou Samassa ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren Mamadou Samassa ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "15 Haziran 2019 tarihinde renklerimize bağladığımız Mamadou Samassa'nın sözleşmesi sona erdi. Samassa'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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