Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 16. gününde kırmızı-beyazlı ekip tek antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık koşusunun ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile geniş alan çok pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde 3 grup halinde çift kale maç yaptı.

Antrenmanda yeni transferler Dimitrios Goutas ve Leke James de yer aldı.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya