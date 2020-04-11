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Sivasspor, Sivas, Spor

Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Süper Lig'de 26 haftalık periyodu 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, evinde çıktığı 13 maçtan 9'unu kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

11.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:15
Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Süper Lig'de 26 haftalık periyodu 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, evinde çıktığı 13 maçtan 9'unu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kırmızı-beyazlılar, ayrıca sahasında 31 puan toplayarak iç sahada en başarılı takım unvanını aldı.

Süper Lig'de 26 haftalık süreci 49 puanla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, 26 haftada sahasında oynadığı 13 lig maçının 9'undan galibiyetle, 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Evinde rakip fileleri 24 kez havalandıran Sivas temsilcisi, kalesinde ise 9 gol gördü.

Sivasspor, evinde yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Bir sonraki iç saha maçında Trabzonspor'u 2-1, ardından; Ankaragücü'nü 3-1, Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Yiğidolar, ilk yarının son mücadelesinde ise Göztepe karşısında 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İkinci yarıda sahasında sadece Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile berabere kaldı.

Deplasmanda 18 puan topladı

Sivasspor, 26 haftada deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı. 5 kez de rakiplerine boyun eğdi. Dış sahada 23 gol atan Sivasspor, ağlarında 20 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 13 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1

Sivasspor: 3 - Ankaragücü: 1

Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1

Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0

Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1

Sivasspor: 1 - Göztepe: 0

Sivasspor: - Çaykur Rizespor: 1

Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0

Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 - SİVAS

Kaynak: İHA

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