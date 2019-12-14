Sivasspor sahasında kaybetmiyor

14.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:56

Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1'inde berabere kaldı.



İç sahadaki 7 maçlık periyotta 19 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.



Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.



Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.



Sivas temsilcisi, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edeceği Fenerbahçe'yi de yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



Ceza sınırındaki oyuncular



Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç, Aaron Appindangoye, Fernando, Fatih Aksoy ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 16. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Süper Lig'de, 14'ü bu sezon, 3'ü geçen sezon üst üste 17 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan sarı kart cezası, Serhiy Rybalka ise sakatlığı nedeniyle yarın iç sahadaki Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.



Sivas'ta Fenerbahçe maçı heyecanı



Lider Sivasspor ile Fenerbahçe arasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösteriyor. Mücadelede, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerinin büyük ölçüde dolması bekleniyor.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), karşılaşma öncesi taraftara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtarak takıma destek olacak. Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası da takıma destek amacıyla 2 bin Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtacak.

Kaynak: AA