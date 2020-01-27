Sivasspor-Rizespor maçının ardından
Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması Futbol: Süper Lig Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 SİVAS - Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3.
Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması
Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması Futbol: Süper Lig
Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
SİVAS - Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.