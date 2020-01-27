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Sivasspor-Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması Futbol: Süper Lig Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 SİVAS - Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3.

27.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:16
Sivasspor-Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor teknik direktörü 'ın açıklaması

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü 'ın açıklaması Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

SİVAS - Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA

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: Sivasspor-Rizespor maçının ardından
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