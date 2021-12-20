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Sivasspor Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Sivasspor Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Çaykur Rizespor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Çaykur Rizespor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak olan Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor - Rizespor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. - SİVAS

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