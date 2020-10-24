Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor

24.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:31

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural ve Muammer Yıldırım kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı. Sakat olan Aaron Appindangoye ise antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sivasspor ile Rizespor 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)

Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Mustafa Akıncı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinem Kobal Işın Karaca Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Erkek Türk Lirası Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Rizespor maçına hazırlanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 19:31:27. #1.14#
title