Sivasspor, Rize'ye gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye gitti.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla Trabzon'a hareket etti.

Buradan kara yolu ile Rize'ye geçecek olan Sivasspor kafilesi, otelde kampa girecek.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mamadou Samassa, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Tyler Boyd, Ziya Erdal"

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak, mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya