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Sivasspor, Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeniden anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı
14.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:34

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeniden anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Çalımbay, doğup büyüdüğü memleketinin takımı Sivasspor'da görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sivasspor'da 4 sezon görev yaptığını, çok iyi bir yönetim olduğunu ve yabancılık çekmediğini belirten Çalımbay, "Bu sezon çok iyi geçti, daha iyi de daha kötü de olabilirdi. Değişik bir sezondu, mükemmel bir istikrar çizdik. İlk yarı gayet iyi geçti. İkinci yarı bir tek bizim için değil, bütün takımlar için zor geçti. Özellikle son 8 maç gerçekten sıkıntılı oldu." dedi.

Ligi daha iyi yerde tamamlayabileceklerini aktaran Çalımbay, sakatlıklar ve diğer problemlerden dolayı sorun yaşadıklarını ifade etti.

"Taraftarsız oynadığımız maçlarda sıkıntı çektik"

Çalımbay, güzel bir sezon yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Burada en önemli şeylerden bir tanesi taraftardı, gerçekten bizleri sonuna kadar desteklediler. Onlar yokken sahamızda mağlubiyet aldık. Taraftarsız oynadığımız maçlarda mağlubiyet aldık, eğer o maçlarda taraftar olsaydı maçlar da daha değişik olurdu. Yönetimimiz üzerine düşen her şeyi yaptı, kendilerine ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir bütün olduk ve bu bütünlüğü de sahaya yansıttık. Taraftarımıza çok güzel maçlar yaşattık. Taraftarımız bu sene hiç mağlubiyetimizi görmedi."

Yeni sezonun daha iyi olacağına inandığını belirten Çalımbay, sezonda 60'a yakın karşılaşma oynayacaklarını ifade etti.

Çalımbay, Avrupa kupalarına direkt katıldıklarını ve bunun büyük bir başarı olduğunu aktararak, "Bunun için kadromuzu kurarken ona göre dikkat ediyoruz ve ona göre oyuncularımızı alıyoruz, ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah daha iyi bir durum yaratacağız." açıklamasında bulundu.

Eski futbolcuları Robinho ile ilgili soru üzerine Çalımbay, bu oyuncunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

"Özellikle ligin ilk yarısı bizim için rüya gibiydi"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da bugün yine Sivasspor için çok önemli, güzel bir gün olduğunu söyledi.

Geçen yıl bu zamanlarda hemşehrileri, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladıklarını ve aradan bir yıl geçtiğini dile getiren Otyakmaz, "Bu bir yılda çok güzel günler yaşadık. Heyecanlı, başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Özellikle ligin ilk yarısı bizim için rüya gibiydi." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm takımların zorluklar yaşadığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada her şey altüst oldu. Ligler yeniden başladıktan sonra, taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde ligi dördüncü bitirdik. Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılacağız, bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bize bu başarıları yaşatan değerli hocamız Rıza Çalımbay ile bir yıllık sözleşme imzalıyoruz. Biz beraberiz, olağanüstü şartlar olmadığı taktirde sonuna kadar uzun vadeli projenin bir parçasıyız. Bir bir gidiyoruz ama uzun vadeli bir proje olduğunu söylemiştik. Bunu bugün ispat ediyoruz. Hocamızla bir yıl sözleşme imzalayarak yolumuza devam ediyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde güzel günlerin geleceğini şimdiden bu imza ile teminat altına alacağımızı ümit ediyorum."

Otyakmaz, yapacakları transferlerle de kadrolarını güçlendireceklerini belirterek, "Takımımızdan ayrılmış olan futbolcuların daha da üzerinde performans gösterecek potansiyelde oyuncuları transfer ederek başarılı olmayı planlıyoruz. İnşallah bu düşüncelerimiz hayata geçer." diye konuştu.

Robin Yalçın Sivasspor'da

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Otyakmaz, Felix Jorge'yi kadrolarına kattıklarını anımsattı.

Kadrodaki yerli oyuncu açığını geçen sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Robin Yalçın transferi ile tamamladıklarını dile getiren Otyakmaz, "Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı kadromuza kattık, anlaştık, imza aşamasında kaldı. İstanbul ofisimizde Bülent Albayrak ve diğer hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Harcama limitleri

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlemesinin ardından yaklaşık 100 milyon liralık harcama limitlerinin olduğunu belirten Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kasım-aralık gibi UEFA payı ile birlikte bu rakamı daha da arttırabiliriz. Bizim bütçemizi karşılayabilecek bir rakam bu. Bazı kulüplerin önemli sorunları var bu konuda ama yıllardır istikrarlı olarak yönetmiş olmak, futbolcuya değerinden fazla teklifte bulunmamak bizim temel prensibimiz. 15 yıldır bu şekilde davranıyor olmamızın meyvelerini bundan sonra toplayacağımızı söyleyebilirim. Banka anlaşmalarında ödemesizlik döneminin bitmesinden sonra kulüplerin daha da zor durumda olduğunu göreceğiz."

Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda, konuşmaların ardından Otyakmaz ve Çalımbay sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA

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