Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yarın sözleşme imzalayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yarın sözleşme imzalayacak

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yarın sözleşme imzalayacak
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

 Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 

Kırmızı-beyazlılarda, sözleşmesi sona eren Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Demir Grup Sivasspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sivas'ın Takımı, Sivas'ın antrenörü, hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3'üncü sezonda da yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yarın sözleşme imzalayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:09:56. #1.15#

title