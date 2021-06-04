Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yarın sözleşme imzalayacak

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlılarda, sözleşmesi sona eren Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Demir Grup Sivasspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sivas'ın Takımı, Sivas'ın antrenörü, hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3'üncü sezonda da yolumuza devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin