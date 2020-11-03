Sivasspor - Qarabağ maçını Joao Pinheiro yönetecek
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Sivasspor - Qarabağ maçını Joao Pinheiro yönetecek

03.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:05
Sivasspor - Qarabağ maçını Joao Pinheiro yönetecek

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Qarabağ müsabakasını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Qarabağ müsabakasını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, 5 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Tiago Jose Pereira Costa ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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