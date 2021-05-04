Sivasspor 'plaka' dedi!
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Sivasspor 'plaka' dedi!

Sivasspor 'plaka' dedi!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen DG Sivasspor, ligin 39. haftasında oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak puanını şehrin plaka kodu olan 58'e yükseltti.

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen DG Sivasspor, ligin 39. haftasında oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak puanını şehrin plaka kodu olan 58'e yükseltti.

Son haftaların formda ekibi Sivasspor, deplasmanda oynadığı Gaziantep'i 1-0 yenerek, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar, aldığı bu galibiyetin ardından puanını şehrin plaka kodu olan 58'e çıkartarak, beşinci sıraya yükseldi ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.

Yiğidolar, geriye kalan 3 haftada sırasıyla Medipol Başakşehir (E), Fenerbahçe (D) ve Kasımpaşa (E) ile karşılaşacak. Sivasspor geriye kalan 3 maçının 2'sini içeride, 1'ini ise deplasmanda oynayacak. - SİVAS

Sivasspor 'plaka' dedi!
Sivasspor 'plaka' dedi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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