Sivasspor-Petrocub rövanş maçını Kirill Levnikov yönetecek
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Sivasspor-Petrocub rövanş maçını Kirill Levnikov yönetecek

Sivasspor-Petrocub rövanş maçını Kirill Levnikov yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında perşembe günü DG Sivasspor ile Petrocub arasında oynanacak karşılaşmayı Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında perşembe günü DG Sivasspor ile Petrocub arasında oynanacak karşılaşmayı Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, 29 Temmuz Perşembe akşamı Moldova temsilcisi Petrocub'u ağırlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmada Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak. Levnikov'un yardımcılıklarını Egor Bolkhovitin ve Andrei Vereteshkin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vladislav Bezborodov olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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