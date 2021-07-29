Sivasspor-Petrocub maçında sahaya taraftar girdi
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Sivasspor-Petrocub maçında sahaya taraftar girdi

Sivasspor-Petrocub maçında sahaya taraftar girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanşında DG Sivasspor ve Petrocub'un karşı karşıya geldiği maçta bir taraftar sahaya girdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanşında DG Sivasspor ve Petrocub'un karşı karşıya geldiği maçta bir taraftar sahaya girdi.

Sahaya giren taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlileri, bir süre taraftarın arkasında koştu. Sivassporlu futbolcuya sarılan taraftar, güvenlik güçleri taraftarı yakaladı.

Yakalanan taraftar sahanın dışına çıkartılırken maç, kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti. - SİVAS

Sivasspor-Petrocub maçında sahaya taraftar girdi
Sivasspor-Petrocub maçında sahaya taraftar girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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